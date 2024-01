information fournie par So Foot • 03/01/2024 à 10:17

Le Brésil pourrait se rabattre sur Mourinho

Mourinho n’a qu’une parole, parait-il.

Après le renouvellement surprise de Carlo Ancellotti du côté du Real Madrid, la fédération brésilienne se cherche un nouveau futur sélectionneur. Parmi les candidats les plus plausibles, on trouve José Mourinho. Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’à la fin de saison, le Spécial One pourrait écrire la suite de son histoire avec la Seleçao , selon Sport .…

