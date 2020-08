Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brésil n'autorise pas MSF à aider des indigènes contre le COVID-19 Reuters • 21/08/2020 à 07:12









LE BRÉSIL N'AUTORISE PAS MSF À AIDER DES INDIGÈNES CONTRE LE COVID-19 BRASILIA (Reuters) - Le gouvernement brésilien n'a pas autorisé Médecins sans frontières (MSF) à fournir de l'aide à sept villages de la tribu indigène Terena dans le sud du Brésil pour empêcher et détecter de possibles contaminations au nouveau coronavirus, a déclaré jeudi l'ONG française. Dans un communiqué, MSF a indiqué avoir présenté un projet pour venir en aide à sept communautés comptant au total environ 5.000 membres, après avoir été invitée à aider par les chefs des tribus. Au lieu de cela, l'agence sanitaire fédérale pour les indigènes (Sesai) a autorisé ses propres médecins à se rendre dans un autre village d'environ 1.000 habitants où les cas de contamination sont selon elle plus répandus. La Sesai a déclaré dans un communiqué que le plan élargi présenté par MSF n'avait pas été autorisé à cause du manque de précisions sur les ressources qui allaient être utilisées. La crise sanitaire a mis en danger les communautés indigènes qui n'ont pas accès aux soins de santé dans certaines zones isolées de l'Amazonie et d'autres régions du Brésil. Leur mode de vie rend par ailleurs impossible de pratiquer la distanciation sociale. Une organisation représentant les communautés indigènes a critiqué le gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour avoir nié la gravité de l'épidémie de coronavirus, alors que le Brésil est le pays au monde le plus touché par la crise sanitaire après les Etats-Unis. Près de 700 décès et plus de 26.000 cas de contamination au coronavirus ont été confirmés dans les communautés indigènes du pays, qui comptent 850.000 habitants. (Anthony Boadle; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.