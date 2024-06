Le Brésil et la Seleção, une histoire de désamour

Rodrygo (Brazil) during a International Frendly match between Brazil and Guinea at Stage Front Stadium, in Barcelona, Spain on June 17, 2023. (Photo / Felipe Mondino) (Photo by Felipe Mondino/LiveMedia/LiveMedia/Sipa USA) - Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport

Au Brésil, le début de la Copa América 2024 est accueilli assez froidement. Les habitants de la septième économie mondiale se désintéressent de leur Seleção , qui semble avoir perdu les cœurs du pays du futebol .

« C’est peut-être l’une des pires équipes de ces dernières années. Elle n’a pas de dirigeants respectables, que des joueurs moyens pour la majorité. Manque d’amour pour le maillot, manque de cran et surtout de football », lançait Ronaldinho le 15 juin dernier sur son compte Instagram. La fronde acerbe de Ronnie contre la Seleção faisait en réalité partie d’une campagne publicitaire de la marque Rexona, sponsor de la Copa América 2024. L’objectif ? Montrer l’impact des critiques des supporters sur les joueurs de l’équipe nationale, avant ses débuts dans la compétition face au Costa Rica dans la nuit de lundi à mardi. Et pour cause, une bonne partie des Brésiliens ne renierait pas le discours de l’ancien magicien du PSG et du Barça.

Loin des yeux, loin du cœur

Le torchon brûle entre les Brésiliens et leur équipe, et celui-ci ne semble pas près de s’éteindre. D’après une étude de Quaest Consultoria datant de novembre dernier, 48% des Brésiliens amateurs de football ne s’intéressent plus à leur Seleção . Et ce n’est pas la perspective de la Copa América qui va changer la donne. « Personne ne semble savoir quand le Brésil joue. Même avant cette compétition, il n’y a pas vraiment d’effervescence. Dans la rue, personne ne porte le maillot de la Seleção » , regrette Thiago Uberreich, journaliste et auteur de plusieurs livres sur l’histoire des quintuples champions du monde.…

Tous propos recueillis par VD.

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com