Le Borussia Dortmund renverse l’Atlético et rejoint le PSG

Dans un match riche en buts et en rebondissements, le Borussia Dortmund a refait son retard sur l’Atlético de Madrid en quarts de finale de Ligue des champions. Défaits 2-1 à l’aller par les Espagnols, les Allemands se sont imposés 4-2 au retour alors qu’ils étaient encore éliminés à la 71e minute et retrouveront le Paris Saint-Germain en demies.

Borussia Dortmund 4-2 Atlético de Madrid

Buts : Brandt (34 e ), Maatsen (39 e ), Fullkrug (71 e ) et Sabitzer (74 e ) pour le Borussia Dortmund // Hummels CSC (49 e ) et Correa (64 e ) pour l’Atlético de Madrid

Intensité, rythme, spectacle, suspense, rebondissements, renversements, buts… Et, au bout, une qualification en demi-finales de la Ligue des champions pour le Borussia Dortmund. Dans un match assez fou, le genre de duels que tout le monde adore regarder, les Allemands ont éliminé l’Atlético de Madrid, qui avait pourtant gagné à l’aller (2-1) et qui a réussi à égaliser malgré deux réalisations de retard au retour. Mais dans les 20 dernières minutes, les Espagnols se sont écroulés comme en première période et ont laissé leur adversaire poursuivre sa route. La leur s’arrête ici, en raison d’une défense et d’une rigueur beaucoup moins impressionnantes que par le passé.…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com