information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 20:15

Le Borussia Dortmund engage un ancien vainqueur de la Ligue des champions comme directeur général des sports

On change tout au BVB.

Les choses bougent à Dortmund et c’est Lars Ricken qui s’en frotte les mains. Auteur d’un but d’anthologie pour assurer le succès du Borussia en finale de Ligue des champions 1997 face à la Juventus, l’ancien milieu de terrain (47 ans), a été nommé comme futur directeur général des sports du club. Une nouvelle d’envergure après le départ annoncé d’Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration du club, en 2025. Dans un communiqué, le club de la Ruhr justifie cette nomination par une restructuration de sa division commerciale et sportive.…

JF pour SOFOOT.com