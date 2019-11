Le Boeing 737 MAX entrevoit le bout du tunnel

Le calendrier d'une remise en service commercial du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis la mi-mars après deux accidents ayant fait au total 346 victimes, alimente les discussions de couloir au salon aéronautique de Dubaï, qui se tient cette semaine aux Émirats. On sait que les livraisons sont suspendues alors que la production du 737 MAX a continué au rythme de 42 appareils par mois. Ce sont donc près de 350 avions qui encombrent les parkings de l'usine de Renton, près de Seattle, et ceux des aérodromes voisins. Boeing frise l'asphyxie faute d'hectares de stockage tandis que les comptes affichent un trou en milliards de dollars, d'un montant difficile à préciser tant que les indemnisations des compagnies aériennes clientes ne seront pas connues. Boeing a voulu éviter à tout prix l'arrêt, même temporaire, de la production du 737 MAX, car cela aurait été une mise à mort de certains fournisseurs qui n'ont pas la trésorerie disponible pour résister à un tel séisme. Outre la crise de confiance, le redémarrage ultérieur de la ligne de production aurait été très long, voire impossible.Pour dégager de la place (et des dollars), Boeing aimerait bien être autorisé dans un premier temps à livrer les compagnies aériennes, ce qui n'est pas synonyme de remise en vol commercial. Cela permettrait de délocaliser les opérations techniques nécessaires avant la remise en service sur les aéroports des hubs des clients pour éviter une concentration...