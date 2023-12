Le beau clin d’oeil de Snoop Dogg aux ultras marseillais

Unis par les liens du bédo.

Lors de la réception de l’Ajax Amsterdam le 30 novembre, le Commando Ultra a dévoilé en bas du Virage sud une bâche à l’effigie de Bob Marley, avec l’inscription « Smoke them all !» ( « Fumez-les tous ! » ) et un craquage de fumigène lors de l’avant-match pour représenter le « King of Reggae » en train de consommer un pétard ; une manière d’accueillir comme il se doit le club néerlandais, qui possède un lien particulier avec le Jamaïcain. L’hommage des Marseillais à Marley a visiblement bien plu à l’immense Snoop Dogg, lui aussi amateur de fines herbes en tous genres. Le rappeur américain, dont le rapport au football est parfois difficilement lisible, a salué l’animation des ultras marseillais en le relayant sur son compte Instagram. Par ailleurs, Snoop a déjà été plusieurs fois photographié avec un maillot marseillais, par le passé.…

JB pour SOFOOT.com