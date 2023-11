Le Bayern se fait peur, mais s’impose contre Heidenheim

Bayern Munich 4-2 Heidenheim

Buts : Kane (14 e et 44 e ), Guerreiro (72 e ) et Choupo-Moting (85 e ) pour le Bayern // Kleindienst (67 e ) et Best (71 e ) côté Heidenheim

Ouf……

MD pour SOFOOT.com