Le Bayern n'est plus le Bayern

Défait pour la troisième fois consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis neuf ans, le Bayern est plongé dans une crise qu'il n'a pas l'habitude de connaître. Thomas Tuchel est sur la sellette, et le championnat semble filer chaque semaine un peu plus dans les bras du Bayer Leverkusen.

Il y a des clubs qui commenceraient tout juste à s’inquiéter au bout de trois défaites de rang, et il y en a où autant de revers à la suite constituent une des pires crises de leur histoire. Le Bayern Munich fait partie de la deuxième catégorie, encore plus après ce dimanche, où l’alerte rouge a été déclenchée après un nouveau faux pas à Bochum (3-2). La situation est d’autant plus alarmante que le Bayer Leverkusen, lui, ne commet aucune sortie de route et file désormais tout schuss vers le titre en Bundesliga, que les Munichois ont pourtant l’habitude de rafler sans cesse depuis la saison 2012-2013. Autant dire que cela serait un véritable tremblement de terre de l’autre côté du Rhin, alors que les Bavarois sont aussi en posture délicate en Ligue des champions.

Tuchel toujours optimiste, Upamecano et Goretzka à terre

Le tableau est désormais connu de tous, l’après-Nagelsmann a été difficile à gérer, mais Thomas Tuchel est en train de faire encore pire. Trois défaites de suite, c’est déjà une catastrophe industrielle pour ce genre d’institution. Une telle disette n’était plus arrivée depuis mai 2015, alors que Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger et Xabi Alonso étaient encore joueurs bavarois. C’est dire l’ampleur de la crise traversée par le Bayern actuellement, et ce, même si l’entraîneur munichois préfère tirer le positif de ce qu’il a vu à Bochum ce dimanche : « La défaite n’est pas juste aujourd’hui, beaucoup de choses étaient contre nous. Nous avions 3,4 xG, avec quatre, cinq, voire six grosses occasions. On a complètement dominé le match, on s’est retrouvé derrière sans explication. Si nous rejouons ce match cinq fois, nous le gagnons cinq fois. » Sur la sellette, Tuchel devrait néanmoins rester pour le moment sur le banc bavarois, maintenu dans la tourmente malgré ses 25% de défaites (11 revers en 44 matchs à la tête du Bayern) selon la presse allemande. Mais nul doute qu’un ou deux mauvais résultats supplémentaires pourraient bien vite le faire vaciller, car il n’est pas certain que l’excuse des xG passe à tous les coups.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com