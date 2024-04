information fournie par So Foot • 16/04/2024 à 14:53

Le Bayern Munich, la chute d’un empire

Champion chaque année depuis 2013, le Bayern Munich a cette fois dû s’incliner sur la scène domestique face au Bayer Leverkusen, tout simplement plus fort. Un revers pour lequel les Bavarois ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, et qui permet à l’Allemagne d’enfin tourner la page d’une période de domination aussi impressionnante que lassante.

La dernière fois que le Bayern Munich a loupé le titre de champion en Bundesliga, Gangnam Style explosait tous les records sur YouTube, François Hollande venait d’être élu président de la République et Lamine Yamal était encore en train de jouer aux petites voitures à la maternelle. Une fois ce coup de vieux digéré, il faut désormais se faire à l’idée qu’après onze années de règne sans merci en Bundesliga, le Rekordmeister a fini par laisser sa couronne au Bayer Leverkusen. Une équipe qui, tout un symbole, ne l’avait jamais encore arborée dans toute son histoire. Si l’on peut relativiser cet échec en se disant que toute série doit bien prendre fin un jour, et qu’il n’y a pas de honte à s’incliner face à l’incroyable équipe de Xabi Alonso, la saison des Bavarois a tout de même de sacrés airs d’un plantage en règle.

Malédiction Kane et fin de cycle

Au moment où Harry Kane pose ses valises en Bavière pour près de 100 millions d’euros, on se dit que seule la malédiction des trophées qui accompagne l’Anglais depuis le début de sa carrière peut empêcher le Bayern de concourir pour un douzième titre consécutif. Face à une concurrence qui semble à chaque fois trop juste au moment de conclure, à l’image de Dortmund lors de la saison précédente, le club aux six Ligues des champions semble se mettre encore un peu plus à l’abri sur la scène domestique en recrutant le numéro neuf létal que n’était pas Eric Maxim Choupo-Moting.…

Par François Linden pour SOFOOT.com