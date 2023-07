information fournie par So Foot • 09/07/2023 à 09:51

Le Bayern Munich fait le forcing pour Harry Kane

Le mariage parfait ?

Selon le Daily Mail, le Bayern Munich prépare une nouvelle offre pour Harry Kane. Après un premier refus, les Bavarois vont mettre 80 millions sur la table pour convaincre les Spurs de lâcher le buteur de 29 ans. À un an de la fin de son contrat, le capitaine des Three Lions , qui a planté 32 buts (tcc) cette saison, aurait déjà donné son aval pour rejoindre la Bavière cet été. Mais toujours selon le journal britannique, cette nouvelle proposition devrait être refusée par Tottenham. Si c’est le cas, le Bayern Munich devrait en rester là et ne pas proposer d’offre supérieure.…

TM pour SOFOOT.com