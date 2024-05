Le Bayern Munich en bonne Kompany ?

Et si Vincent Kompany devenait le nouvel entraîneur du Bayern Munich ? Non, ce n’est pas un canular, mais la dernière rumeur en date dans le long feuilleton du successeur de Thomas Tuchel. Sauf que cette fois-ci, l’information semble confirmée et surtout, crédible.

Si le principe d’un soap-opera est de tenir sur la longueur, tous les feuilletons ne sont pas voués à être des soap-operas. C’est notamment le cas de celui de la succession de Thomas Tuchel aux commandes du Bayern Munich. Depuis l’annonce, en février dernier, du départ du technicien allemand en fin de saison, la mission du nouveau directeur sportif Max Eberl pour lui trouver un successeur s’est révélée catastrophique. Alors qu’on imaginait que ce dernier aurait suffisamment de temps pour préparer l’avenir sereinement, c’est finalement tout l’inverse qui s’est produit. Entre les rumeurs complètement folles (coucou Zizou !), les certitudes qui ne l’étaient finalement pas (coucou Xabi !) et les refus plus ou moins polis (coucou Ralf ! Coucou Juju !), ne restaient que des bribes d’idées plus ou moins solides (Roger Schmidt, Oliver Glasner, Hansi Flick, Roberto De Zerbi, Erik Ten Hag), la plus absurde d’entre elle étant l’option de finalement prolonger Thomas Tuchel, faute de mieux. Et puis, face à cet énième camouflet, le dernier rebondissement du feuilleton est tombé ce mercredi soir : le Bayern aurait un accord avec… Vincent Kompany, tout juste relégué de Premier League avec Burnley.

Et pourquoi pas ?

Sauf que derrière cette annonce fracassante, relayée tant en Angleterre qu’en Allemagne, il y a peut-être un bon coup à jouer. Car, à y regarder de plus près, l’idée de voir débarquer Vince the Prince sur les bords de l’Isar n’est pas si absurde que ça. En premier lieu, parce que le Bruxellois connaît déjà (un peu) la Bundesliga après ses deux saisons passées à Hambourg entre 2006 et 2008. Si celles-ci se sont, certes, quelque peu terminées en eau de boudin (une blessure au tendon d’Achille la première, un bras de fer avec sa direction pour rester plus longtemps aux Jeux olympiques de Pékin la seconde), Kompany n’en a pas moins signé à Manchester City avec un niveau d’allemand on ne peut plus fluide, comme l’atteste une vidéo qui a rejailli des entrailles d’Internet depuis que les fans du Rekordmeister ont voulu vérifier la chose par eux-mêmes. De quoi accorder un certain crédit à l’intéressé auprès de la direction bavaroise, celle-ci m

Par Julien Duez pour SOFOOT.com