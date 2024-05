information fournie par So Foot • 01/05/2024 à 00:03

Le Bayern et le Real se tirent la bourre

À l’issue d’une partie animée et durant laquelle les deux formations ont eu leurs moments, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un nul (2-2). Qui promet de la sueur et du sang dans huit jours.

Bayern Munich 2-2 Real Madrid

Buts : L. Sané (53 e ) et Kane (57 e , SP) pour le Rekordmeister // Vinícius (24 e et 83 e SP) pour la Casa Blanca

Le Bayern et le Real sont des amoureux du suspense. Après avoir offert des quarts de finale de Ligue des champions disputés – respectivement contre Arsenal et Manchester City –, les deux géants du football européen n’ont pas manqué le rendez-vous qui les attendait à Munich ce mardi soir dans le dernier carré. Ça a cogné, ça s’est relevé, ça s’est rendu les coups, et ça a donné un score de parité (2-2) qui va engendrer des maux de tête aux analystes chargés d’évaluer les pourcentages de chance de qualification de chaque écurie.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com