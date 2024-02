information fournie par So Foot • 18/02/2024 à 20:04

Le Bayern chute encore sur la pelouse de Bochum

C’est la crise au Bayern !

Une semaine après la lourde défaite à Leverkusen, puis celle subie à Rome en Ligue des champions ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel ont encore laissé des plumes ce dimanche à Bochum (3-1). C’est pourtant les Munichois qui se lancent sur les bons rails, avec Jamal Musiala qui s’y reprend à deux fois pour tromper Manuel Riemann (14 e ). Mais le Bayern ne fait plus si peur en ce moment, et sur un contre éclair, Takuma Asano file à toute vitesse égaliser d’une frappe croisée imparable (38 e ), avant un deuxième pion quelques minutes plus tard signé Keven Schlotterbeck d’une tête sur corner (44 e ).…

AL pour SOFOOT.com