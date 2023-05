information fournie par So Foot • 27/05/2023 à 18:39

Le Bayern aurait déjà viré Kahn et Salihamidžić

Derniers buts dans le multiplex.

Grâce à sa victoire à Cologne ce samedi, et à la défaite de Dortmund contre Mayence, lors de l’ultime journée de Bundesliga, le Bayern a remporté son onzième titre consécutif. Au milieu de la liesse bavaroise, la presse allemande rapporte que les deux hommes forts du club, Oliver Kahn, le président du conseil exécutif, et Hasan Salihamidžić, le directeur sportif, auraient été virés… au coup de sifflet final ! Selon les médias, c’est Jan Christian Dreesen, jusque-là vice-président du conseil exécutif, qui devrait s’emparer du poste de PDG. En deux ans à la tête du club, l’ancien gardien n’a donc remporté que deux championnats et une Supercoupe d’Allemagne. Hasan Salihamidžić est lui remercié après sept ans passés au club.…

LT pour SOFOOT.com