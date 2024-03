Le Bayern a besoin de son Kane pour marcher

En ballottage défavorable face à la Lazio (1-0 à l'aller), le Bayern Munich risque une élimination dès les 8es de finale de Ligue des champions, ce qui le précipiterait vers sa première saison blanche depuis 2012. Un scénario cauchemardesque qu'un homme peut repousser : Harry Kane. Et c'est à un spécialiste des saisons blanches qu'on a affaire.

Si Harry Kane a quitté son club de toujours, Tottenham, l’été dernier, ce n’est pas pour enfiler des perles. À 30 ans, le prince Harry en avait marre de jouer les seconds rôles et commençait à désespérer de voir son armoire à trophées vide. Alors le capitaine des Three Lions s’est expatrié en Bavière, où il empile les pions depuis l’été dernier. Les pions, et les records, mais pas encore de trophées. « À Munich, j’ai immédiatement trouvé mes marques. Je me sens épanoui et je compte bien désormais enrichir mon palmarès » , prévenait l’Anglais dans les colonnes de Bild il y a quelques semaines. En rejoignant le Rekordmeister , Harry Kane ne se doutait pas que sa guigne le suivrait outre-Rhin et qu’il vivrait peut-être une saison blanche avec l’ogre bavarois. C’est pourtant bien le risque qui plane avant le huitième de finale retour de Ligue des champions ce mardi, face à la Lazio.

Le spectre de la saison blanche

Battus à l’aller par les coéquipiers de Ciro Immobile (0-1), les Munichois sont dos au mur. Largué en Bundesliga par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (10 points d’écart), le Bayern a aussi été éliminé par Sarrebrück en seizièmes de finale de Coupe d’Allemagne, quelques semaines après sa défaite en Supercoupe face à Leipzig. Autrement dit : la Ligue des champions représente – sauf énorme glissade de Leverkusen – la dernière chance pour les hommes de Thomas Tuchel d’aller chercher un titre cette saison. Un minimum syndical lorsque l’on joue au Bayern, club qui n’a pas connu de saison blanche depuis 2011-2012, marquée par les défaites en finale de C1 et de Pokal. Pour mesurer l’ampleur du séisme sur l’échelle de Müller : terminer une saison sans se renverser des litrons de houblon sur le crâne n’est arrivé que cinq fois au Bayern lors des 30 dernières années.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com