information fournie par So Foot • 13/01/2024 à 18:12

Le Bayer Leverkusen s’impose de justesse, Leipzig s’incline en vitesse

Peu de spectacle en Bundesliga, ce samedi.

Rendez-vous compte : à l’occasion de la dix-septième journée de championnat, l’Allemagne n’a observé aucun des cinq matchs compter plus de deux buts inscrits. Même le Bayer Leverkusen, malgré une grosse vingtaine de frappes tentées sur la pelouse d’Augsbourg (onzième), a dû attendre le temps additionnel pour se libérer via Palacios sur un centre de Grimaldo et pour conserver quatre points d’avance en tête du classement sur le Bayern Munich (qui, la veille, s’est imposé devant Hoffenheim). En souffrance, l’Union Berlin (quinzième) a de son côté obtenu un nul vierge sur le terrain de Fribourg (septième).…

FC pour SOFOOT.com