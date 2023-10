Le Bayer Leverkusen cadenasse Jeremie Frimpong

Un sacré fripon.

Leader de Bundesliga, le Bayer Munich a accueilli une bonne nouvelle supplémentaire mardi, avec l’annonce de la prolongation de la pépite Jeremie Frimpong. À 22 ans, le Néerlandais dispute sa quatrième saison en Allemagne. Lui qui est arrivé en janvier 2021 à Leverkusen, en provenance du Celtic , n’en finit plus de se montrer convaincant. Avec 10 buts et 16 passes décisives en 75 matchs de Bundesliga, celui qui évolue le plus souvent au poste de latéral droit n’est pas encore apparu en sélection, mas ne devrait plus tarder à découvrir la scène internationale.…

JF pour SOFOOT.com