Le Bayer Leverkusen bat le record européen d’invincibilité avec 44 matchs sans défaite

Dans 15 ans, on parlera avec nostalgie du grand Leverkusen de Xabi Alonso.

Ce jeudi, le Bayer Leverkusen a maintenu son invincibilité en 2023-2024 sur le fil, égalisant à la 89 e minute contre West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa (1-1). Les hommes d’Alonso accèdent au dernier carré de la compétition, mais battent aussi un record impressionnant. Le club allemand a en effet établi la plus longue série de matchs sans défaite de l’histoire pour une équipe du Big Five européen, avec 44 rencontres sans revers toutes compétitions confondues (et encore, on ne compte pas la tout première, en amical face à l’OM). Il faut remonter au 27 mai 2023, le dernier match de la saison dernière, pour voir le Bayer déposer les armes contre Bochum (3-0).…

FL pour SOFOOT.com