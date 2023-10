Le Bayer est à venir

Un recrutement mené de mains de maître, un effectif sexy à souhait et un entraîneur parfaitement installé dans son nouveau rôle : et si le Bayer Leverkusen allait chercher sa première Meisterschale ?

Même nombre de pions marqués, autant de caramels encaissés et un nul sur le rectangle vert (2-2) : au jeu des comparaisons, le Bayer Leverkusen ne lâche pas d’une semelle le Bayern Munich depuis la reprise. Pourtant, il existe un domaine où l’écurie dirigée par Xabi Alonso laisse celle de Thomas Tuchel dans son rétro : le classement. Avec seize points en six journées, le Werkself réalise son meilleur début de saison en Bundesliga. Entre un mercato estival parfaitement géré, un technicien sûr de ses forces et le retard à l’allumage de certains concurrents, le Bayer semble plus outillé que jamais pour aller décrocher la première timbale de son histoire au printemps prochain.

L’été fut chaud

« Ce n’était pas facile. Nous n’avons pas joué de façon spectaculaire, mais nous avons été efficaces », résumait Alonso après la nouvelle fessée administrée à Mayence (3-0). Plus que de l’efficacité, ce cinquième succès en championnat du Bayer porte, une nouvelle fois, le sceau de ses recrues estivales. Hormis le CSC de Sepp van den Berg, Alejandro Grimaldo a, déjà, claqué son deuxième bijou sur coup franc de la saison et Jonas Hoffman son troisième caramel pour permettre à Leverkusen de l’emporter à la Mewa Arena. Muet ce samedi, l’autre recrue, Victor Boniface, fraîchement débarqué de l’Union saint-gilloise, affiche, lui, six buts au compteur en championnat. Privé de Patrick Schick, blessé, Xabi Alonso apprécie forcément l’adaptation express de son nouveau canonnier : « Victor est un vrai problème pour les défenses adverses : il est puissant, rapide et prend la profondeur. Et puis, il a une bonne mentalité, il travaille pour l’équipe, pas pour lui-même. Il fait tout bien. […] Ce n’est pas seulement un attaquant classique, ni un simple buteur régulier. C’est complet. » …

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com