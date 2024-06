Le Barça se débarrasse d’un indésirable

La brocante a commencé.

Le Barça a annoncé ce dimanche via un communiqué qu’il s’était définitivement séparé de Sergiño Dest. Arrivé à l’été 2020 en Catalogne, le latéral américain ne s’était jamais vraiment imposé chez les Blaugrana , et il a passé les deux dernières saisons en prêt (à Milan en 2022-2023, et au PSV Eindhoven en 2023-2024). Le club néerlandais, visiblement satisfait du rendement de celui qui a été formé à l’Ajax Amsterdam, a ainsi choisi de le recruter pour de bon. Le montant n’a pas filtré, on sait simplement que Dest sera sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSV, et que Barcelone conserve un pourcentage à la revente d’un éventuel futur transfert.…

AL pour SOFOOT.com