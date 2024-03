Le Barça s’est fait peur mais se qualifie pour les quarts de finale

Malgré deux buts inscrits rapidement, le Barça s'est fait peur à la maison pour finalement s'imposer 3-1 face à un Napoli qui n'a pas démérité, mais qui paye sa fébrilité défensive et son manque de réussite. Avec ce succès, les Blaugrana retrouvent donc les quarts de finale de la Ligue des champions, quatre ans après.

FC Barcelone 3-1 SSC Napoli

Buts : Fermín Lopez (15 e ), Cancelo (17 e ) et Lewandowski (83 e ) pour les Blaugrana // Rrahmani (30 e ) pour les Partenopei.

Largués dans la course au titre en championnat et éliminés en coupe nationale, le Barça et le Napoli n’ont plus que la Ligue des champions pour enjoliver leur fin de saison. Et les deux équipes se montrent d’emblée entreprenantes, cherchant toutes les deux à emballer la rencontre. Et à ce petit-jeu là, en deux minutes chrono, ce sont les Blaugrana qui prennent l’ascendant. Profitant de la largesse défensive napolitaine, les Barcelonais s’illustrent une première fois, Pau Cubarsí sert Fermín Lopez qui manque sa tentative de lob (13 e ). Mais ce n’est que partie remise. Trouvé par Raphinha, Fermín – encore lui – se retrouve seul au point de penalty et conclut d’un plat du pied (1-0, 15 e ) . Les Partenopei ont à peine le temps de sortir la tête de l’eau que les Barcelonais leur font avaler la tasse : le feu-follet Raphinha se joue d’Amir Rrahmani et enchaîne avec une frappe croisée qui trouve le poteau, le cuir revient dans les panards de João Cancelo qui double la mise (2-0, 17 e ) . La messe est dite ?…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com