Le Barça, le Real et l’Atlético envoient 600 000 euros à Osasuna

Le football business est de plus en plus pathétique.

Le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone donnent 200 000 euros chacun à Osasuna pour équilibrer les recettes données aux quatre participants de la Supercoupe d’Espagne. On pourrait presque croire que ces trois mastodontes du football espagnol ont le cœur sur la main, presque… Car si eux font ce « don » envers le club de Pampelune, c’est qu’ils reçoivent beaucoup plus pour participer à cette Supercoupe d’Espagne qui débute ce mercredi à Riyad, en Arabie Saoudite. Au total, la répartition financière s’articulera de la manière suivante selon les informations de la COPE , publiées ce mercredi. Le Barça et le Real Madrid recevront environ 5,8 millions d’euros chacun, l’Atlético environ 2,6 millions d’euros et Osasuna environ 1,5 million d’euros.…

JBC pour SOFOOT.com