Le Barça lance sa plateforme de streaming

Barça and chill .

Ce jeudi, le FC Barcelone a officiellement lancé Barça One, sa nouvelle plateforme de streaming. Ce petit Netflix du club blaugrana , téléchargeable sur smartphone et Smart TV et accessible sur Internet, a pour but de remplacer Barça TV, la chaîne télévisée du club lancée en 1996 et qui a fermé ses portes en juin 2023. La plateforme est accessible gratuitement ou via un abonnement Premium à 1,99 euro.…

FL pour SOFOOT.com