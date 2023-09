Le Ballon d’or 2023 est rempli de curiosités

Eh oui, Lionel Messi va être le premier lauréat de MLS !

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or de la saison 2022-2023 est tombée ce mercredi et, comme chaque année, elle fait parler. Giuseppe Pastore, journaliste pour Il Foglio , s’est ainsi amusé à répertorier quelques statistiques et anecdotes farfelues à propos de cette énumération des meilleurs joueurs de l’année. Il s’agit par exemple de la première fois, depuis 2001, qu’aucun « Ronaldo » n’apparaît dans cette liste. À partir de 2004, Cristiano Ronaldo a toujours fait partie du gotha du football mondial alors qu’avant lui, c’est Ronaldo Nazário qui représentait le patronyme. À l’inverse, Lautaro et Emiliano Martínez sont les premiers candidats à disposer du même nom de famille en même temps, depuis les frères De Boer (Frank et Ronald) , nommés en 1998.…

EL pour SOFOOT.com