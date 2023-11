Laval repart de l’avant, Grenoble monte sur le podium

23 Josias LUKEMBILA (pfc) - 04 Malcom BOKELE (fcgb) during the Ligue 2 BKT match between Paris Football Club and Football Club des Girondins de Bordeaux at Stade Charlety on November 25, 2023 in Paris, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Dans un multiplex bien ennuyeux où seulement trois buts ont été marqués après la mi-temps, Laval a repris ses distances en tête du classement. Grenoble et Guingamp suivent le rythme, tandis que Bordeaux a glacé le Paris FC sur le gong.

Battu par Concarneau avant la trêve, le leader lavallois a réenclenché la marche avant. Un petit piqué de Junior Kadile après avoir gagné son duel, puis une incursion conclue par Amine Cherni dès la première demi-heure permettent aux Tangos de consolider leur première place. Parmi les poursuivants, Auxerre n’a pas su se défaire de Bastia sur une pelouse indigne, malgré une certaine supériorité dans le jeu. Un nul dont profite Grenoble, tombeur de Rodez, pour chiper la place sur le podium. Le GF38 prend les devants grâce à un gros coup de casque de Mamadou Diarra sur corner, avant de voir Tairyk Arconte égaliser dans la foulée, lui aussi de la tête, mais sur coup-franc. Et c’est finalement Virgiliu Postolachi qui offre la victoire aux siens en fin de match. La situation est toujours aussi critique à Troyes, qui « célébrait » les un an de l’arrivée de Patrick Kisnorbo. L’ESTAC n’a pas fait le poids face à Guingamp, qui doit pourtant attendre les derniers instants du premier acte pour concrétiser sa domination par Baptiste Guillaume, avant de gâcher plusieurs opportunités de break dans le second acte. L’En Avant s’invite dans le top 5.

Annecy se donne de l’air, Bordeaux sur le gong

Plus bas dans le tableau, Bordeaux est allé arracher une victoire inespérée face au Paris FC grâce à un but de son capitaine Yoann Barbet dans les dernières secondes. Avant cela, Gaëtan Weissbeck avait bien lancé les Girondins, à la retombée d’un centre de Jérémy Livolant puis Ilan Kebbal obtenu et transformé le penalty de l’égalisation. En grande forme ces dernières semaines, Concarneau est pour sa part aller chercher un point à Amiens, grâce notamment à l’ouverture du score rapide de Noah Ndombasi, en force au premier poteau. Mais si Antoine Leautey trouve ensuite le montant, Amiens s’en remet à la patte gauche de Gaël Kakuta pour recoller. La bonne opération est donc pour Annecy, qui a fait tomber Ajaccio sur deux coups de canon signés Steve Shamal et Martin Adeline. Enfin, Quevilly-Rouen et Valenciennes ne cumulaient que trois victoires à eux deux depuis le début de saison, une rencontre qui ne pouvait donc guère s’achever autrement que par un triste score nul et vierge.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com