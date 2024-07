information fournie par So Foot • 01/07/2024 à 16:33

Lautaro Martínez raconte sa saison passée sous infiltration

Le sens du sacrifice.

Lautaro Martínez est en pleine forme, à l’image de ses stats : meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 24 réalisations en 33 matchs, il vient de planter quatre fois en trois matchs à la Copa América, avec l’Argentine. Dans une interview donnée à Marca , l’Argentin raconte qu’il a dû traverser une période compliqué, lors de la saison 2022-2023 : « Aujourd’hui je suis bien. Mais l’année du Mondial, j’étais sur le point de me faire opérer, je faisais des infiltrations. La cheville me faisait très mal, j’ai joué avec des anti-inflammatoires toute la saison avec l’Inter, même en finale de Ligue des champions. J’ai serré les dents et suis arrivé jusqu’à la fin de saison. » …

MV pour SOFOOT.com