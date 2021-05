Laurent Saint-Martin : « Valérie Pécresse manque de respect aux électeurs »

Le candidat de la majorité présidentielle ne fait pas mystère de son obsession de campagne à trois semaines du premier tour (le 20 juin). Valérie Pécresse. Un bulletin de vote au nom de l'actuelle présidente de Libres ! dans les urnes et c'est l'assurance d'assister à une course vers la primaire de la droite, alerte-t-il. Aussitôt élue, aussitôt partie, récuse ce député du Val-de-Marne à l'unisson de la majorité dans les Hauts-de-France où Xavier Bertrand cherche à se faire réélire dans la perspective de 2022. Ce candidat mystère - « Je suis plus connu que reconnu » - distancé dans les projections de vote par le numéro deux du Rassemblement national, Jordan Bardella, attaque désormais bille en tête son opposante de droite. Le but de la manœuvre ? Faire passer Valérie Pécresse pour la candidate du passif à défaut de pouvoir lui opposer un bilan. Sans oublier d'égratigner une gauche francilienne, « la moins républicaine du monde ». Pour Le Point, cet adepte du sérieux budgétaire (il en est le rapporteur général à l'Assemblée nationale) livre ses impressions très politiques sur un scrutin nationalisé, l'accent sécuritaire de Gérald Darmanin et l'avenir de l'Île-de-France sans Valérie Pécresse. « Je serai engagé pour six ans à la tête de la région », veut-il croire.

Le Point : Valérie Pécresse se fait forte de son bilan pour être

... Lire la suite sur LePoint.fr