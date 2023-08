Laurent Blanc : « L’important est d’être prêt à Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon... »

Ambiance, ambiance…

L’OL a conclu ce samedi sa préparation estivale par une quatrième défaite de rang contre Crystal Palace (2-0) et repart d’Angleterre avec des maux plein la tête. Après la rencontre, Laurent Blanc s’est adressé au micro d’OLTV et a tiré un constat alarmant, à huit jours de la reprise du championnat : « Les analyses se ressemblent. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s’est encore vérifié. Et c’est dommage. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d’agressivité, mais en première on a été trop passif. Quand vous ne marquez pas dans le foot, c’est difficile de gagner. Eux, ils ont marqué sur coups de pied arrêtés et ils ont mérité la victoire. » …

AL pour SOFOOT.com