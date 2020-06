Laurence Vichnievsky : « Il faudrait détacher le parquet général du garde des Sceaux »

L'ancienne magistrate Laurence Vichnievsky est aujourd'hui députée (MoDem) du Puy-de-Dôme et vice-présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Elle a eu à instruire des dossiers sensibles, notamment ceux de l'affaire Elf, des frégates de Taïwan ou du financement du Parti communiste français. Si elle refuse de se prononcer sur le fond de la nouvelle affaire des écoutes autour de Nicolas Sarkozy, elle alerte sur la nécessité de renforcer l'indépendance des pouvoirs.

Le Point : En tant qu'ancienne magistrate et actuelle vice-présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, considérez-vous normal qu'une enquête ait été menée sur les juges du PNF et sur des avocats, avec un cadre légal manifestement discutable ?

Je ne connais pas les éléments du dossier et je me garderai bien de vous donner mon avis personnel sur la question. Ceci étant dit, je ne vois pas en l'état d'irrégularité procédurale d'après les éléments publiés, on peut simplement constater que c'est très poussé. En revanche, je constate que cela peut donner l'impression de vouloir aller dans un sens, ce qui n'est jamais bon pour la justice. Pour lever ce soupçon calamiteux, il n'y a qu'une manière de faire : nommer les procureurs comme les juges. Ma préoccupation, c'est que chaque pouvoir joue correctement son rôle,

