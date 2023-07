Lauren James, sister act

Unique buteuse de la victoire anglaise face au Danemark, Lauren James pourrait bien profiter des absences pour être celle qui guidera les Lionesses vers le titre. Et rendre fier son grand frère Reece.

Il y a des premières fois dont on se rappelle plus que d’autres. Rentrée en jeu face à Haïti, Lauren James avait été créditée d’une sortie à oublier samedi dernier sur la pelouse du Suncorp Stadium pour sa première en Coupe du monde. Loin de ses standards habituels, la virevoltante attaquante de Chelsea, propulsée dans le onze anglais – une première dans un Mondial pour elle -, a marqué les esprits face au Danemark. D’un enchaînement crochet-frappe enroulée que n’aurait pas renié Arjen Robben s’il avait été droitier, la sœur de Reece a planté le seul et unique pion de la rencontre au bout de seulement six minutes. Et comme le Néerlandais en son temps, la joueuse de 21 ans pourrait bien être l’arme fatale de son équipe dans ce Mondial.

Lauren s’enhardit

« Je pense qu’elle est un cheat code (ou un code de triche en français, ndlr) » , s’amusait Leah Williamson en conférence de presse au mois de février dernier. Absente de ce Mondial, suite à une rupture des ligaments croisés, l’habituelle capitaine anglaise, qui a également été sa coéquipière à Arsenal, poursuivait : « Cette fille est incroyable, il faut la soutenir autant que possible. Elle a toujours eu du potentiel, ce n’était qu’une question de temps. Les circonstances actuelles lui ont permis de s’épanouir et elle est en plein essor. » Tant et si bien que la Londonienne (passée pendant trois ans par Manchester United) est aujourd’hui en train de se faire un prénom. Notamment en France, où Paris, à qui elle a collé un doublé en phase de poules de la Ligue des championnes, et Lyon, éliminée en huitièmes par Chelsea après qu’elle ait obtenu un penalty au bout du temps additionnel du match retour, ne l’ont pas oubliée.…

Par Florian Porta pour SOFOOT.com