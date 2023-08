information fournie par So Foot • 19/08/2023 à 00:30

László Bölöni : « On a passé un examen d’agressivité »

Yes, we can !

Giflé à Rennes le week-end dernier, Metz a bien réagi en prenant son premier point de la saison contre l’OM, dans un stade Saint-Symphorien survolté (2-2). László Bölöni a livré son analyse de la rencontre, avec lucidité, en conférence de presse. « Marseille a beaucoup de joueurs avec une très bonne efficacité, une attaque avec des joueurs vraiment intéressants. C’était une bête touchée par les Grecs, ils sont venus pour ne pas faire d’autres erreurs. Ils ont été les plus forts dans le jeu » , a reconnu le coach des Grenats, heureux de voir ses hommes faire preuve de personnalité face à un tel adversaire.…

QB, à Saint-Symphorien pour SOFOOT.com