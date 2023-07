Laporta rejette encore la faute sur le PSG, à propos du retour raté de Messi

Tiens, ça faisait longtemps.

Joan Laporta, le président du Barça et grand ami du PSG, accuse le club parisien d’être à l’origine du non-retour de Messi au Barça. « Le joueur le voulait, le père aussi. Nous ne voulions pas que ce qui s’est passé la dernière fois nous arrive et nous leur avons dit que nous étions limités par le fair-play financier. Il nous a dit qu’il avait décidé de rejoindre l’Inter Miami parce qu’il avait passé des saisons très difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression, qu’à Miami il serait plus tranquille et pourrait penser à la sélection nationale et que, bien qu’il ait voulu venir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme ça » , a-t-il expliqué dans une interview à Mundo Deportivo.…

GD pour SOFOOT.com