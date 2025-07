Lancement d'une étude de la vulnérabilité du bâti sur la ville haute de Bonifacio

La "ville haute" de Bonifacio, en Corse, le 17 septembre 2024 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Face au risque d'effondrement d'une trentaine d'immeubles en bord de falaise, dans la ville haute de Bonifacio, une étude sur la vulnérabilité du bâti de ces maisons a débuté cette semaine, avec des résultats attendus au printemps 2026, ont annoncé lundi soir les pouvoirs publics.

Cette situation étant "unique en France et peut-être en Europe", compte-tenu du nombre de maisons concernées, cette étude, estimée à "plus de 300.000 euros" et "théoriquement prise en charge par les propriétaires", sera financée par l'Etat "à travers le fonds Barnier", a précisé Anthony Barraco, sous-préfet de Sartène.

Confiée à L'Apave, un bureau d'étude, elle doit compléter l'expertise de la falaise réalisée sous chaque bâti et présentée en septembre 2024. Celle-ci avait révélé des inquiétudes sur les fondations des 33 maisons à l'aplomb de la falaise.

"L'analyse du bâti va déboucher sur des faisabilités de travaux compatibles avec ceux qui pourraient être réalisés sur la falaise", a précisé le sous-préfet.

Interrogés pour savoir qui allait payer les éventuels travaux, les intervenants n'ont pas tranché cette question. Si les réparations du bâti incombent normalement aux propriétaires, les travaux sur la falaise, qui appartient à la Collectivité de Corse, reviennent aux pouvoirs publics.

En septembre, le maire, Jean-Charles Orsucci, avait précisé que ces analyses étaient sur la base du volontariat et à l'initiative de l'Etat, mais que si des fragilités étaient révélées, les propriétaires devraient, à leurs frais et obligatoirement, y remédier. A condition que cela soit encore possible et donc au risque de nouvelles expulsions.

Deux maisons emblématiques avaient été évacuées en décembre 2022, au grand dam de leurs propriétaires, et des procédures judiciaires sont en cours.

"On fera tout pour préserver cet écrin, notre objectif est de sécuriser les biens autant que possible", a promis le sous-préfet.

La "ville haute" de Bonifacio, en Corse, le 17 septembre 2024 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le maire, Jean-Charles Orsucci, n'a pas caché qu'il ferait une distinction entre les propriétaires de résidences secondaires et ceux vivant à l'année, suscitant la surprise de plusieurs d'entre eux.

L'étude aura trois phases: la "modélisation de tous les bâtiments" cette semaine, puis l'expertise intérieure des bâtiments, cette semaine puis "fin août-début septembre", a précisé Laurent Sialelli, de L'Apave.

Une troisième phase étudiera comment chaque bâtiment va se comporter face aux différents scénarios d'aléas (éboulement, chute de bloc), afin "d'imaginer des solutions techniques pour sauvegarder les biens", a expliqué M. Sialelli.