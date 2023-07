Lamouchi aurait lui aussi gagné la Coupe du monde 1998

Tout le monde se souvient d’où il était le 12 juillet 1998.

Mais ce qu’on a toutes et tous oublié, c’est que Sabri Lamouchi faisait partie de la bande à Jacquet, sacrée championne du monde cet été-là, après la finale mythique face au Brésil (3-0). Les yeux embués par l’émotion et l’alcool, les Français n’ont pas vu le futur entraîneur du Stade Rennais courir, ivre de joie, sur la pelouse de Saint-Denis. Un souvenir que Zinédine Zidane n’a, lui, pas oublié. Et le double buteur du soir a tenu à remettre Sabri Lamouchi à sa place dans les mémoires françaises, 25 ans plus tard, au moment de « belles retrouvailles entre amis. » …

Comme Lionel Letizi, Martin Djetou, Ibrahim Ba, Pierre Laigle et Nicolas Anelka, Sabri Lamouchi faisait partie des six réservistes écartés par Aimé Jacquet juste avant le Mondial 1998.

AHD pour SOFOOT.com