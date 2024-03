information fournie par So Foot • 27/03/2024 à 10:44

Lamine Yamal ovationné par le public du Santiago Bernabéu

Lamine des beaux jours.

Perçu comme le plus grand espoir du football espagnol et de Barcelone, Lamine Yamal est attendu à chaque rencontre malgré son très jeune âge (16 ans). Opposé au Brésil avec la Roja ce mardi (3-3), il a encore marqué la rencontre de son empreinte, provoquant un penalty et délivrant une passe décisive pour Dani Olmo. Un signe qui ne trompe pas : il a été ovationné par le public du Santiago Bernabéu à sa sortie en fin de rencontre.…

QF pour SOFOOT.com