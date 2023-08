Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à débuter un match officiel

Encore un peu plus dans les livres d’histoire.

Sans doute le plus grand talent actuel de la Masia, Lamine Yamal a été lancé dans le grand bain ce dimanche soir par Xavi contre Cadix. L’année passée, il avait déjà décroché un record : celui d’être le plus jeune joueur de l’histoire du Barça (il était entré en jeu contre le Betis). Cette fois, il fait encore mieux : il est le plus jeune de l’histoire du club à débuter en match officiel, à seulement seize ans et 38 jours. Le jeune ailier agite l’Espagne depuis plusieurs semaines, en s’étant fait remarquer lors du trophée Gamper notamment mais aussi la semaine passée lors de son entrée en jeu face à Getafe. Il devient par ailleurs le plus jeune joueur du 21 e siècle à débuter un match en Liga, toutes équipes confondues. Le précédent record était détenu par le Camerounais Fabrice Olinga (seize ans et 112 jours).…

AL pour SOFOOT.com