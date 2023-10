Lamine Yamal a terminé son match aux toilettes à Porto

Une envie gegenpressante .

Mercredi soir, le FC Barcelone s’est imposé sur la plus petite des marges à Porto (0-1) pour enchaîner une deuxième victoire en autant de matchs de Ligue des champions. Mais le spectacle s’est plus déroulé en coulisses que sur la pelouse de l’Estádio do Dragão. Au cours de la seconde période, Lamine Yamal s’est absenté à partir de la 71 e minute, mais n’est jamais revenu sur le terrain. La raison ? La pépite du Barça, qui a récemment prolongé, a fait un passage aux toilettes, ne se sentant pas très bien, et n’en est pas ressorti.…

CD pour SOFOOT.com