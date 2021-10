Laïcité : les enseignants doivent "transmettre les valeurs de la République" ou changer de métier, selon Jean-Michel Blanquer

Les enseignants doivent transmettre les valeurs de la République, "ça va être désormais très clair au travers de la formation comme de la gestion de la carrière des personnes", a prévenu le ministre.

Jean-Michel Blanquer à Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Les enseignants qui refuseraient de transmettre les valeurs de la République doivent "sortir de ce métier", a estimé mardi 19 octobre le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, lors du lancement d'un plan de formation des enseignants à la laïcité.

"Lorsqu'on devient professeur, on devient fonctionnaire. Lorsqu'on est fonctionnaire de la République, on connaît les valeurs de la République et on les transmet ", a souligné Jean-Michel Blanquer dans un discours devant mille formateurs, marquant la première étape d'un vaste plan de formation sur quatre ans des personnels de l'Éducation nationale à la laïcité et aux valeurs de la République.

"Si quelqu'un a un problème avec les valeurs de la République, ça peut être possible sur le plan démocratique, en tant que citoyen français, par contre ce n'est pas possible en tant que fonctionnaire de la République", a-t-il ajouté.

Pas "d'angle mort"

"Si vous voulez devenir plombier et que vous avez un problème avec les tuyaux, vous choisissez un autre métier. Il faut en faire un autre. Si vous devenez professeur, vous transmettez les valeurs de la République. Et si vous ne les transmettez pas et si même vous militez contre les valeurs de la République, éventuellement sortez de ce métier, parce que vous vous êtes trompés à un moment donné", a-t-il martelé.

"Ça n'a peut-être pas été assez clair dans le passé, ça va être désormais très clair dans le présent et dans le futur, au travers de la formation comme de la gestion de la carrière des personnes".

Le ministre s'exprimait au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) devant des formateurs (professeurs, personnels de directions, inspecteurs....), qui devront ensuite former les enseignants et autres personnels dans les écoles, collèges et lycées. Il avait annoncé en juin le lancement de ce plan dès la rentrée, suivant ainsi les préconisations d'un rapport de l'ex-inspecteur général de l'Éducation Jean-Pierre Obin.

"Nous voulons quelque chose où il n'y ait pas de trous dans la raquette, pas d'angles morts, et où il y ait vraiment une formation solide et un état d’esprit très solide aussi. C'est l'état d'esprit qui compte avant tout et cet état d'esprit c'est la force et la sérénité".