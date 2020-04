Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lady Gaga, les Rolling Stones chantent en hommage au personnel soignant Reuters • 19/04/2020 à 12:35









LADY GAGA, LES ROLLING STONES CHANTENT EN HOMMAGE AU PERSONNEL SOIGNANT par Jill Serjeant LOS ANGELES (Reuters) - Lady Gaga, Paul McCartney, les Rolling Stones, Beyonce et d'autres personnalités ont participé samedi à un événement "à la maison" de plusieurs heures regroupant musique, comédie et témoignages, pour rendre hommage au personnel dans le monde mobilisé en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Dénommé "One World: Together at Home", le programme diffusé par de nombreuses chaînes de télévision aux Etats-Unis et dans le monde regroupait des contributions d'un grand nombre de personnalités de l'industrie du spectacle, mais pas seulement, qui se sont toutes filmées depuis leur domicile. Parmi elles, Elton John, Stevie Wonder, Céline Dion et la jeune sensation Billie Ellish, l'ancien footballeur David Beckham, l'ex-Première dame américaine Michelle Obama, ou encore Oprah Winfrey. Organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'ONG Global Citizen, il s'agit de l'événement culturel le plus important depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, qui a tué plus de 150.000 personnes à travers le monde. Des hommages ont été rendus au personnel soignant avec la diffusion de vidéos montrant médecins et infirmiers être applaudis dans différentes villes à travers le monde, mais aussi des images de familles se saluant à travers des vitres et d'actes de bonté à l'égard des personnes isolées et fragiles. "Nous ne demandons pas d'argent ce soir", a dit Stephen Colbert, qui présentait la soirée avec deux autres grands noms de la télévision américaine, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon, ses habituels rivaux à la tête des "late shows" américains. Plutôt que d'appeler le public à faire des dons, l'événement encourageait les philanthropes et les entreprises à contribuer au fonds de réponse solidaire pour le COVID-19 créé par l'OMS. Quelque 150 millions de dollars ont déjà été récoltés, ont indiqué les organisateurs. "Je suis très reconnaissante envers le personnel de santé, tous les employés de supermarchés et les livreurs, les facteurs, tous les bénévoles qui travaillent tellement dur", a déclaré Lady Gaga, qui a contribué à mettre sur pied l'événement. "C'est vraiment une lettre d'amour à vous tous à travers le monde, et je l'espère un rappel de la bonté que l'on constate actuellement", a ajouté la chanteuse, qui a interprété "Smile" de Nat King Cole. Un concert virtuel de deux heures concluait l'événement, avec la participation des Rolling Stones - dont les membres se trouvaient en quatre lieux distincts -, Taylor Swift, Paul McCartney et Stevie Wonder. Beyonce n'a pas chanté mais délivré un message dans lequel elle a noté la disproportion du taux de mortalité du coronavirus au sein de la communauté afro-américaine. Les célébrités ont multiplié les appels en faveur du respect des mesures de confinement, de distanciation sociale et d'hygiène, et ont appelé à mettre la pression sur les dirigeants politiques pour que soient instaurées de vastes campagnes de dépistage du virus. (version française Jean Terzian)

