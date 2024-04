Lacazette envoie l’OL en finale

Frustré en première période, l’OL a su faire la différence au retour des vestiaires pour venir à bout de Valenciennes ce mardi au Groupama Stadium, en demi-finales de la Coupe de France (3-0). Douze ans après leur dernier titre, les Lyonnais s’offrent l’occasion de rêver.

Olympique lyonnais 3-0 Valenciennes FC

But : Lacazette (51 e SP et 57 e ) et Orban (75 e ) pour les Gones.

L’OL n’a donc pas loupé cette occasion en or. Opposés à Valenciennes ce mardi en demi-finales de la Coupe de France, les Gones, grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette et une réalisation de Gift Orban, ont assumé leur statut de favoris et seront en finale, le 25 mai prochain à Lille. Les locaux ont su faire la différence en début de seconde période, après 45 premières minutes tendues, qui ont presque donné des espoirs aux Valenciennois. Mais les Nordistes n’ont pas su résister à Lacazette, encore une fois décisif dans un moment crucial de la saison lyonnaise. « On n’a pas envie de faire le même non-match. L’an dernier, on n’a pas joué, on avait cette crainte qui nous anime » , disait-il en conférence de presse à propos de la demie perdue à Nantes la saison passée. Force est de constater que le Général a, cette fois, su emmener son armée vers une finale inespérée il y a encore trois mois.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com