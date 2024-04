Lacazette, en Général et en particulier

Encore décisif ce mardi lors de la victoire de l’OL face à Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France (3-0), Alexandre Lacazette confirme qu’il est l’homme fort du club. Son héritage dans l’histoire de Lyon s’accroît à chaque match, tandis qu’il prouve que tous les retours ne sont pas des erreurs.

Servi en pivot par Bafétimbi Gomis, Alexandre Lacazette dribble Yassine El-Kharroubi à droite de la surface, puis centre en retrait vers Lisandro López, qui glisse le ballon dans les filets de l’US Quevilly. C’était le 28 avril 2012, au Stade de France, lors du dernier titre remporté par l’OL (sans compter le Trophée des champions suivant). Douze ans plus tard, Lacazette a eu le temps d’exploser à Lyon, de s’exiler en Angleterre, puis de revenir, en héros, dans un club dont les standards baissent de saison en saison. Double buteur ce mardi face à Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France (3-0), le capitaine lyonnais a encore montré à quel point il était indispensable à cette équipe, que ce soit par sa qualité de footballeur ou par sa propension à mener son groupe, qui avait échoué dans le dernier carré, la saison passée à Nantes. « La saison dernière, c’était un vrai regret. Je me sentais responsable aussi » , confiait-il, la gorge nouée par l’émotion, au micro de beIN Sports après le coup de sifflet final.

Relancé par Pierre Sage

Au fond du trou il y a six mois, comme le reste de l’équipe, le Général n’était même plus titulaire sous les ordres de Fabio Grosso. « Il y a des raisons qui font qu’il me met sur le banc qui ne me plaisent pas trop. Ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement » , soufflait-il début mars dans un entretien pour Prime Vidéo. Depuis, Pierre Sage a débarqué sur le banc rhodanien et a lancé la saison de l’OL, en faisant de nouveau confiance au plus grand joueur du club depuis la fin de son hégémonie. Sur ses 16 derniers matchs, le capitaine a claqué treize buts, et a souvent sorti les Gones de la panade. En tout, il a inscrit 13 des 31 pions de son équipe en championnat.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com