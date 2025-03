LABAZ, e-Pass Jeunes, Jeun’Est: connaissez-vous ces cartes bons plans pour les jeunes en région?

LABAZ, l’appli jeunes de la région Île-de-France

L’appli LABAZ a été lancée en juin 2023 pour tous les Franciliens de 15 à 25 ans. Elle propose de nombreux bons plans dans vos enseignes préférées. Des jeux-concours vous permettent de gagner des places pour des festivals musicaux comme Solidays, Rock en Seine ou We Love Green, ainsi que pour des événements sportifs, culturels et des salons. En parallèle, l’appli propose plusieurs aides et subventions pour soutenir le pouvoir d’achat des jeunes et de leur famille:

Une subvention de 100 euros pour le pass Navigo Imagine R: cette aide est proposée aux 500.000 lycéens franciliens pour financer l'abonnement 2024-2025. Pour l'obtenir, il suffit de télécharger le formulaire disponible sur l'appli et de le renvoyer avant fin avril.

Une aide de 100 euros réservée aux 15-17 ans qui souhaitent s'inscrire dans un club sportif ou culturel partenaire. Elle est valable jusqu'au 31 août 2025.

Une aide de 1.300 euros pour passer le permis de conduire: depuis le 1er octobre 2024, le chèque permis de conduire proposé par la région est uniquement disponible via LABAZ. Cette aide est réservée aux 18-25 ans en insertion professionnelle.

Une aide de 100 euros offerte aux 15-25 ans pour l'achat d'un vélo mécanique, dans la limite de 50% de son prix d'achat. Rendez-vous sur le site Île-de-France Mobilités pour en profiter.

E-Pass Jeunes en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’application e-Pass Jeunes facilite l’accès des jeunes à la culture et au sport. Elle s’adresse aux 15-25 ans, qu’ils soient lycéens, élèves en BTS ou en classe préparatoire, apprentis ou en service civique notamment. Ces derniers bénéficient de 80 euros pour acheter des livres, des places de cinéma, aller à des concerts et festivals, au théâtre ou à l’opéra et pratiquer une activité sportive. De nombreux partenaires proposent également des bons plans pour profiter de sorties inédites, de réductions, de places gratuites, assister à des séances de dédicaces ou à des avant-premières.

Jeun’Est, le plein de bons plans pour les jeunes du Grand-Est

Jeun’Est est un site doublé d’une appli qui s’adresse aux 15-29 ans, qu’ils soient lycéens, apprentis, étudiants, jeunes en service civique, en emploi ou chômeurs. Vous pouvez participer à des jeux-concours, retrouver des actualités, des infos pratiques, ainsi que la liste des différentes aides pour vous accompagner dans tous vos projets. Le site propose des offres spéciales, des remises et de multiples avantages pour l’achat de livres, de places de spectacle ou de cinéma, ainsi que la souscription d’une licence sportive. Vous pouvez également bénéficier d’une aide de 60 euros pour financer la formation aux premiers secours.

E.pass jeunes, le dispositif de la région Pays de la Loire

En échange d’une cotisation de 8 euros par an, vous profitez de plus de 130 euros d’avantages auprès de partenaires culturels et sportifs:

des réductions sur des billets de cinéma;

un chèque pour acheter des livres;

un chèque de 16 euros pour assister à un spectacle, ou pour pratiquer une discipline artistique ou sportive;

un chèque de 12 euros pour assister à un événement sportif de niveau national ou international, ou visiter un site patrimonial;

une entrée gratuite pour un festival;

jusqu’à 60 euros pour passer le BAFA/BAFD, un diplôme de secourisme ou d’encadrement sportif, ou pour participer à un chantier de jeunes bénévoles.

La région attribue également une prime de 200 euros aux jeunes âgés de 16 à 21 ans qui travaillent en parallèle de leur cursus. Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte e.pass jeunes , puis d’effectuer la demande en ligne en joignant les pièces justificatives.

