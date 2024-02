La ville de Rouen affirme que le stade Robert-Diochon est en bon état

Le Téfécé et l’AS Monaco, resteront les seules victimes du stade Robert-Diochon.

Au cœur des débats, depuis l’annonce de la délocalisation du quart de finale de Coupe de France entre le FC Rouen et Valenciennes au stade Michel-d’Ornano de Caen (prévu le 28 février), la mythique enceinte Robert-Diochon ne serait pas dans un mauvais état d’après le communiqué de la ville rouennaise publié ce mercredi et intitulé « Stade Diochon : la sécurité de la tribune Zénith » , dans lequel il est écrit : « Lors du match de Coupe de France FC Rouen-Monaco, la tribune Zénith avait été endommagée (70 sièges arrachés, notamment) […]. La Métropole a depuis fait le nécessaire et souhaité, par prudence et en application du principe de précaution, solliciter le passage d’un bureau de contrôle indépendant (SOCOTEC). Celui-ci a fait son travail et confirme dans un rapport écrit daté du mercredi 14 février 2024 que la tribune Zénith ne présente aucun péril et peut accueillir des spectateurs. » …

JBC pour SOFOOT.com