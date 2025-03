information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 18:42

La ville de Marseille lance PSG-OM

Une statue qui a du goût.

Depuis ce mercredi matin, David, le plus célèbre nudiste du Prado, a penché pour une tenue autrement plus légendaire : le maillot de l’OM . Et pas n’importe lequel. Celui de 1993, l’année où les Marseillais sont devenus « à jamais les premiers ». …

CV pour SOFOOT.com