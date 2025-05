La victoire de Retailleau met le curseur à droite pour 2027 dans la coalition présidentielle

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, élu à la tête de LR, à Paris le 18 mai 2025 ( AFP / Kiran RIDLEY )

La large victoire de Bruno Retailleau à la tête de LR a mis le curseur à droite pour 2027 au sein de la coalition gouvernementale, ouvrant une compétition avec le favori des sondages, l'ex-Premier ministre Edouard Philippe.

"Je serai le premier artisan de notre victoire, je l'espère bien, en 2027": au lendemain de son triomphe avec 74,3% des voix face à son rival Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau dissimule de moins en moins ses ambitions élyséennes, admettant sur CNews/Europe 1 qu'il était "difficile d'imaginer" qu'il ne songe pas à l'élection présidentielle.

Un succès très net qui le conforte dans sa décision de continuer de tirer profit de l'exposition médiatique dont il bénéficie au ministère de l'Intérieur, tout en prenant les rênes d'un parti qu'il veut doter d'un projet qui ne "sera pas de l'eau tiède, pas de la rustine, mais une rupture".

Le ministre et ancien sénateur de 64 ans lance aussi un avertissement à ses rivaux potentiels, affirmant n'avoir "pas fait tout ça pour ça pour qu'ensuite j'abdique et on se range sous telle ou telle couleur".

Un triomphe qu'a vite mitigé un autre postulant à droite pour 2027, Xavier Bertrand. "Ne faisons pas dire à ce scrutin ce qu'il n'a pas dit. Cette élection a permis de désigner le président du parti, pas notre candidat à l'élection présidentielle", a-t-il dit aux Echos.

En attendant, M. Retailleau a convoqué pour mardi un conseil stratégique du parti, instance qui réunit les ténors de LR. Laurent Wauquiez l'a pour sa part invité à la réunion de groupe des députés qu'il préside.

Avec sa victoire, se pose désormais la question d'une candidature commune de l'actuelle coalition gouvernementale (LR et les macronistes).

Et la barre est mise à droite comme l'atteste le discours samedi d'Edouard Philippe, le favori des sondages, qui a tenu un discours très ferme sur les questions régaliennes pendant que les adhérents LR choisissaient leur président.

"Etes-vous prêts à construire avec nous la grande force politique, le bloc républicain et démocrate, qui respectera les identités de chacun mais se rassemblera sur l'essentiel ?", a lancé à ses alliés potentiels le premier chef de gouvernement d'Emmanuel Macron, qui se revendique homme de droite.

- "Pas d'en même temps"

Bruno Retailleau lui a répondu en mettant en avant ses divergences : "J'ai du respect, de l'estime (pour lui), mais il conçoit son espace politique de la gauche à la droite et moi je crois que cet +en même temps+ conduit à l'immobilisme", a-t-il affirmé.

Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on ne cache pas les intentions de doubler l'ancien Premier ministre dans cette ligne droite.

"Edouard Philippe est le favori des sondages, mais c'est fragile. Il n'est pas exclu que dans un an, on soit devant", confie à l'AFP cette source qui compte sur les tensions avec l'aile gauche de la macronie pour que Bruno Retailleau parvienne à s'imposer comme présidentiable à droite.

"Parmi ceux qui nous ont le plus aidés dans cette campagne, il y a Prisca Thévenot!", se félicite l'entourage du patron de LR à propos de la porte-parole du groupe parlementaire Ensemble pour la République (EPR), qui s'en est pris la semaine dernière au ministre pour avoir affirmé qu'il "n'était toujours pas macroniste".

Un des soutiens de Gabriel Attal compte d'ailleurs sur Bruno Retailleau pour qu'il "cannibalise" l'électorat de droite d'Edouard Philippe, laissant ainsi de l'espace au centre pour son candidat potentiel.

Au cours de la campagne interne pour la présidence du parti, Bruno Retailleau s'est déclaré partisan d'une primaire interne pour désigner le candidat LR à l'Elysée, limitant le vote aux adhérents du parti.

Le ministre de l'Intérieur estime avoir redonné suffisamment de vigueur à un parti qui a accumulé ces dernières années les déconvenues électorales et ne compte que 48 élus à l'Assemblée nationale.

Mais certains de ses soutiens souhaitent élargir la base électorale, à l'image de David Lisnard, le président de l'Association des maires de France (AMF), qui plaide pour une primaire ouverte et qui a réitéré lundi son intention d'y participer.

Un avis partagé sur Franceinfo par un autre soutien de Bruno Retailleau, le député Philippe Juvin qui plaide pour un candidat unique du "bloc central", mais sans inclure l'extrême droite.

"Si dans le bloc central il y a plus d'un candidat, soit ce sera M. Bardella ou Mme Le Pen, soit ce sera M. Mélenchon" qui l'emportera, a-t-il prévenu.