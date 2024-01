La victoire contre Monaco, un « miracle rémois » pour Still

Le fameux champagne de début d’année.

L’entraîneur du Stade de Reims Will Still était très fier de sa large victoire 3-1 contre l’AS Monaco ce samedi et l’a fait savoir en conférence de presse. « Les miracles rémois existent, sourit le coach belge. Je suis très satisfait du groupe. Notre objectif était de faire taire ceux qui disaient qu’on avait 20% de possibilité de victoire dans ce match, de remporter un match à l’extérieur et de battre une équipe du top 6. Je ne pourrais pas être plus fier des joueurs qu’après ce match. » …

AEC pour SOFOOT.com