La veuve de Christian Atsu « espère que son nom ne disparaîtra jamais »

Le football ne l’oubliera pas.

Victime du terrible tremblement de terre qui a frappé l’est de la Turquie en février 2023 et fait plus de 50 000 morts, Christian Atsu avait été retrouvé sous les décombres de sa maison, le 18 février, lui qui avait rejoint Hatayspor après être passé par Chelsea et Newcastle. Six mois plus tard, sa compagne Marie-Claire Rupio a accordé une interview à la BBC Radio 5 Live. « Pour moi, c’est très important que son nom soit toujours là, surtout pour les enfants, qu’il soit connu, qu’il soit aimé de tout le monde » , explique la mère des trois enfants du Ghanéen.…

AHD pour SOFOOT.com