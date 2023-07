information fournie par So Foot • 25/07/2023 à 09:58

La VAR au Mondial féminin : mieux vaut retard que jamais

Lancée en 2016 par la FIFA, la VAR n’a fait sa complète apparition que le 20 juillet dernier dans une compétition internationale féminine, à l’occasion de l’ouverture de la Coupe du monde. Pourquoi ce retard ?

En quittant le terrain à l’heure de jeu, cet après-midi du 21 septembre 2016, Anouar Kali est entré dans l’histoire un peu malgré lui. Défait par l’Ajax ce jour-là (5-1), le milieu de terrain de Willem II est en effet devenu la première victime de la VAR dans le football professionnel, expulsé par Monsieur Danny Makkelie après visionnage de sa faute. Un fait aujourd’hui commun pour tous les observateurs du ballon pratiqué par les hommes, habitués à voir les officiels pointer l’index sur l’oreillette, attendre quelques minutes, puis dessiner un rectangle avec les mains pour annoncer leur décision. Un privilège masculin oui, puisque chez les filles, le progrès a – comme dans plein d’autres domaines – pris son temps.

À l’occasion de cette Coupe du monde féminine 2023, la FIFA a pourtant décidé de franchir deux caps : installation d’une VAR complète et communication des décisions prises par l’arbitre avec le public, grâce à un micro relié aux enceintes du stade. Testée chez les hommes durant le Mondial des clubs disputé au Maroc en février – avec quelques problèmes de son tout de même –, cette dernière initiative a été étrennée dès le match d’ouverture opposant la Nouvelle-Zélande à la Norvège (1-0), avec un penalty sifflé et annoncé par Madame Yoshimi Yamashita aux 42 000 spectateurs présents à l’Eden Park d’Auckland. L’objectif étant de créer une proximité – pour le moment inexistante – avec les supporters et provisoirement occulter le débat sur la sonorisation des arbitres durant les rencontres.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com