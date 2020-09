Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie n'est plus un partenaire en Méditerranée orientale, dit Macron Reuters • 10/09/2020 à 11:55









LA TURQUIE N'EST PLUS UN PARTENAIRE EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE, DIT MACRON PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron, qui accueille ce jeudi en Corse un sommet des pays du sud de l'Union européenne, a estimé que la Turquie n'était "plus un partenaire" en Méditerranée orientale tout en indiquant son "souhait profond" de réengager un "dialogue fécond" avec Ankara. "Force est de constater que la Turquie n'est plus un partenaire dans cette région", a souligné le président français lors d'une conférence de presse à Ajaccio, déplorant notamment la signature par Ankara d'"accords inacceptables avec le gouvernement d'entente libyen niant les droits légitimes de la Grèce" ou encore les pratiques turques de forage en zone économique exclusive chypriote qui sont "inacceptables". "Nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec le gouvernement du président Erdogan qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles", a-t-il ajouté. "J'espère que les discussions de cet après-midi nous permettront d'avancer sur une position commune et mon souhait profond est de réengager un dialogue fécond avec la Turquie." (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.